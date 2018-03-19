На продажу выставлен уникальный суперкар Шумахера

Согласно информации, обнародованной в интернете, на продажу выставлен эксклюзивный итальянский суперкар Ferrari Enzo, владельцем которого был знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер. Пробег автомобиля семикратного чемпиона мира достигает отметки в 8 363 километра.

Впервые суперкар выставили на торги после того, как автогонщик разбился на германском горнолыжном курорте в 2013 году. Тогда за Ferrari Enzo хотели выручить 1 000 000 евро. Однако нынешняя цена суперкара пока засекречена.

Салон автомобиля получил оттенок Rosso Scuderia, в таком же цвете выполнены и тормозные суппорты. В функциональном списке машины имеются электростеклоподъемники и мультимедийный центр Bose. Принадлежность Ferrari Enzo Шумахеру подтверждается инициалами гонщика, которые начертаны на обшивке сидений. Капот украшен автографами разных знаменитостей, среди которых имеется и подпись руководителя команды Луки де Монтедземоло.

Ferrari Enzo назвали в честь основателя бренда. Автомобиль выпускали в период с 2002 по 2004 годы, а его тираж был ограничен 399 экземплярами. Под капот суперкар получил 6-литровый агрегат с отдачей в 660 «лошадок». До первой «сотни» авто разгоняется за 3,6 секунды при предельной скорости в 350 км/ч.