Hyundai зарегистрирует в Европе имя STYX

Согласно информации, распространенной зарубежным порталом AutoGuide, корейская машиностроительная компания подала заявку на регистрацию нового товарного наименования STYX. Заявку была направлена в Европейское ведомство интеллектуальной собственности.

Стоит сказать, что название STYX никак не связано с южнокорейскими автомобилями. Таким названием американские рокеры окрестили свою группу в 1970-х годах. В пресс-центре Hyundai пока не раскрывают никаких подробностей о новом названии.

По данным инсайдеров, имя STYX будет связано с автомобильными товарами и услугами, что наводит на мысль, что Hyundai планирует организовать в Европе единый центр по обслуживанию своих авто. Однако сообщается, что корейские разработчики из Hyundai трудятся над одной загадочной машиной. Отмечается, что и сотрудники спортивного отдела Hyundai N принимают участие в данной разработке. По словам некоторых источников, этим авто может стать 2-местная модель, обладающая средним расположением двигателя. Также не имеется сведений, будет ли распространяться имя STYX за пределы ЕС.