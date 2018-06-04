В Петербурге продают Mercedes-Benz Боярского за 400 000 рублей

На портале «Юла Авто» появилось интересное объявление, гласящее, что один гражданин из Петербурга продает автомобиль, ранее принадлежащий Михаилу Боярскому. Такую информацию можно подтвердить, заглянув в ПТС выставленной на продажу машины.

Заднеприводный седан Mercedes-Benz S-Class обладает механической трансмиссией и пробегом в 270 000 км. За машину хотят выручить 400 000 рублей, что вполне соответствует цене бюджетного авто.

Первым владельцем автомобиля был японский консул, заказавший автомобиль в 1986 году. Затем японец перепродал авто актеру Михаилу Боярскому. В настоящее время автомобилем владеет родственник артиста, который и выставил его на продажу.

Отмечается, что автомобиль в хорошем состоянии, а все запчасти оригинальные. Продавец отметил, что данный автомобиль предназначается для истинных ценителей и понимающих людей.