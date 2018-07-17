До России добрались обновленные Renault Logan и Sandero

На российский авторынок вышли обновленные версии французских Renault Logan и Renault Sandero. Такой информацией поделился пресс-центр российского филиала французского автопроизводителя.

Рестайлинговые Renault Logan и Renault Sandero обзавелись новым оформлением, исполненным в соответствии с фирменном дизайнерской стратегии компании. Новинки обустроили светодиодными ДХО C-образной формы, черной радиаторной решеткой с хромированными акцентами, пересмотренным бампером и накладками на противотуманные осветители. В салоне обновленных Renault Logan и Renault Sandero появился новый руль, центральная консоль с подстаканниками и дистанционное управление люком бензобака, а также индикатор, выводящий данные о температуре двигателя на экран.

Подкапотное пространство обновленных авто занимают 1,6-литровый мотор с производительностью в 82, 102 и 113 «лошадок». Агрегаты приводятся в действие 5-скоростной МКПП и АКПП. За новинки придется выложить от 544 000 рублей.