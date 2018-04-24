Кроссовер MG HS дебютирует в мощнейшей версии Trophy

Среднеразмерный паркетник в «топовом» исполнении появится в Китае в сентябре.

Кроссовер MG HS получил «топовую» версию Trophy. Ее моторный отсек занимает агрегат 2.0 отдачей 231 л.с./360 Нм. Стандартный вариант модели оснащается 220-сильным двигателем с пиковым кртящим моментом в 350 Нм. Автомобиль комплектуется 6-РКПП.

Ожидается, что кроссовер MG HS Trophy будет предлагаться китайцам минимум за 200 000 юаней (1,9 млн рублей). У машины есть «близнец» в лице Roewe RX5. Он оснащен несколько скромнее, и в стандартном виде продается за 100 000 юаней, а максимальная сборка модели стоит 188 800 юаней. Ожидается, что паркетник будет продаваться не только в КНР, а и в Великобритании.

MG HS Trophy основан на шасси SSA (платформа имеет передние стойки McPherson и «многорычажку» сзади). Производитель позиционирует новинку как «гормональный кроссовер», так как он якобы стимулирует выработку адреналина и эндорфинов.

Салон кроссовера MG HS Trophy получил кожаную отделку (материал немецкой фирмы Bader). Автомобиль имеет 12,3-дюймовую приборную панель и дисплей мультимедийного комплекса на 10 дюймов. В машине присутствует стереосистема Bose. Также салон автомобиля примечателен подсветкой с 64 оттенками и панорамной крышей с люком. Модель MG HS Trophy имеет четыре режима езды: Eco, Normal, Sport и Super Sport. Автомобиль получил пакет систем безопасности MG Pilot.