Каждый второй автомобиль Hyundai продают в кредит

В первом полугодии текущего года доля продаж машин корейского бренда Hyundai по автокредитам достигла отметки в 50,5% от совокупного объема реализации компании. Из них на предложения Hyundai Finance пришлось 22 800 авто (+23,% доля в 34%).

Сообщается, что больше 5 000 кредитов оформлено по программе «Старт». 12 500 россиян стали обладателями автомобилей Hyundai, воспользовавшись программами господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Во второй половине года правление Hyundai намерено запустить новые программы, благодаря которым приобретение машин станет более доступным для отечественных автомобилистов.

Согласно информации, обнародованной в сети экспертами из «АВТОСТАТ», за первые шесть месяцев нынешнего года в России реализовали 87 035 автомобилей Hyundai (+23,3%). Хитами продаж марки стали седан Hyundai Solaris (33 857 экземпляров, +3,4%) и кроссовер Hyundai Creta (33 224 единицы, +37,6%).