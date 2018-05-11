Озвучены цены на премиальный кроссовер Zotye Traum Seek 5

В пресс-центре китайской машиностроительной компании Zotye назвали предварительные цены на свой 7-местный премиальный кроссовер Zotye Traum Seek 5. За автомобиль китайцам придется выложить от 90 000 до 140 000 юаней, что в переводе на национальную валюту составит 830 000 – 1 292 000 рублей.

Новый Zotye Traum Seek 5 станет третьей моделью китайской марки, специализирующейся на выпуске премиальных машин, ориентированных на молодежь. В ближайшее время компания намерена вывести на авторынок восемь кроссоверов.

Внешнее оформление и внутренний дизайн новинки показали еще весной 2018 года. Передняя половина машины подобна Roewe RX5, а салон выполнен в оригинальной стилистике, которая отличается от конкурентов. Размеры авто составят 4771X1859X1735 мм, а величина колесной базы достигает 2 800 миллиметров.

Подкапотное пространство Zotye Traum Seek 5 занимает 1,5-литровый мотор с производительностью в 150 «лошадок». Агрегат работает в тандеме с 5-скоростной МКПП и 6-диапазонной АКПП с системой переднего привода. В списке оснащения кроссовера стоит выделить светодиодные головные фары, климат-контроль, систему кнопочного зажигания, электронный ручной тормоз, мультимедийный центр, система кругового обзора, ассистент экстренного торможения и легкосплавные колесные диски размером 18 дюймов.