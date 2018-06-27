Неадекватный Марадона потерял дар речи за рулем

Скандальные хроники масс-медиа не перестают напоминать о легендарном спортсмене. Сам футболист словно пытается постоянно оставаться в кадре, что он продемонстрировал на ЧМ-2018 в России.

Накануне в интернете появился видеоролик, в котором аргентинский репортер пытался взять интервью у 57-летнего Диего Марадоны. Диалог журналиста со знаменитостью оказался непростым, так как легендарный футболист не мог нормально разговаривать.

Уточним, что на момент интервью Марадона находился за рулем своей припаркованной машины. Речь футболиста, а также его мимика и движения указывали на то, что оно был не в неадекватном состоянии. Казалось, что спортсмен забыл язык, протяжно произнося непонятные слова. В итоге Марадона смог произнести фразу: «У меня все в порядке со здоровьем, у меня нет никаких проблем».

Напомним, Диего Марадона приезжал в Россию на ЧМ-2018, чтобы поболеть за аргентинских футболистов. Спортсмен неоднократно становился «героем» отечественных новостей, так как вел себя вызывающе: курил на стадионах сигары, чего делать нельзя; бросался неприличными жестами, экспрессивно хватался за сердце и так далее. На одном из матчей Марадона так распереживался, что ему вызывали медиков.