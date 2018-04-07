Компания готовит к премьере Audi Q3 нового поколения

Совсем скоро свет увидит Audi Q3 в обновленном варианте. Впервые кроссовер компания представила еще в 2011 году.

За все эти годы автомобиль компания не трогала. И только сейчас решила, что пора уже немного поработать над ним. Благодаря обновлению Audi Q3 и дальше сможет конкурировать с автомобилями Mercedes-Benz и BMW.

При работе над обновлением кроссовера производитель решил сделать его в более спортивном стиле, а также добавить несколько деталей от своей новинки Q8. Благодаря чему, если на него смотреть сбоку, то его с трудом можно отличить от «восьмерки».

Покупатели смогут самостоятельно выбрать колесные диски на свое усмотрение: производитель предложил 17-, 18-, и 19-дюймовый вариант. В задней части кроссовера немного приподняли крышу, за счет этого увеличилось место в багажном отделении.

На Q3 удут устанавливаться три варианта двигателей. Пока производитель рассказал лишь о 2,0-литровом турбодвигателе. Мощность его будет составлять 190 и 230 лошадиных сил. Также Audi Q3 имеет 6 режимов вождения, так что владелец сможет на свое усмотрение выбирать более комфортный для себя вариант.

Премьера автомобиля запланирована на ноябрь этого года. Дата его появления в России пока не известна.