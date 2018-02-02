Рассекречен новый кроссовер от Datsun

В сети рассекретили новый кроссовер от Datsun. Презентация его запланирована на первый квартал следующего года.

Новинка расположится на ступень выше первого кроссовера от Datsun, который получил название Cross. Скорее всего, первой страной, где начнут продавать новый кроссовер станет Индия.

Под капотом у внедорожника расположится 1,0-литровый турбодвигатель от Datsun redi-GO. Datsun Cross также пока доступен только в Индии. Он ездит на 1,2-литровом атмосферном двигателе, мощностью в 68 лошадиных сил. Также есть вариант с 78-сильным двигателем. И если Datsun Cross доступен с полным приводом, то новинка, скорее всего, будет всего лишь переднеприводной.