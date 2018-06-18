В РФ отменяют старые автомобильные ГОСТы

Стало известно, что Росстандарт принял решение об отмене более ста ГОСТов на автомобили. Эти ГОСТы касаются непосредственно сертификации транспортных средств.

107 ГОСТов прекращают действовать на территории России с 1 сентября 2018 года. Эти стандарты были созданы еще в начале 2000-х. Они уже устарели, а также имели недоработки и пробели, чем очень часто пользовались мошенники, вводя в заблуждение потребителей.

Кроме того, был введен новый техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств". Он составлен с учетом всех недоработок ГОСТов, а также он основывается на правилах ООН. И так как комплекс ГОСТ Р 41 в связи с этим стал не актуальным, действовать он больше не будет.