Обновленный Suzuki Ciaz в кузове седан получил новый двигатель

Недавно автопроизводитель Suzuki опубликовал первый видеотизер обновленного Ciaz. Седан 2019 модельного года получил, рассчитанный на авторынок Индии, получил новую силовую установку.

Актуальной версии Suzuki Ciaz в кузове седан четыре года, в 2017 автопроизводитель представил новую модификацию, однако она рассчитана была только на китайский авторынок. В этот раз обновление подготовили для Индии.

Suzuki Ciaz обзавелся другой решеткой радиатора, новым дизайном ходовых огней. Ожидается, что в салоне седана 2019 года появятся другие материалы обивки и модифицированная приборная панель.

Стало известно, что Suzuki Ciaz оснастят бензиновым двигателем объемом 1.5 литра с отдачей в 105 или 90 «лошадей». В качестве трансмиссии предложат коробку-автомат на четыре/шесть скоростей или «механику» на пять. Продажи обновленной версии седана стартуют уже через три недели, однако стоимость авто до сих пор не известна.