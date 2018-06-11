В интернет попало последнее тизерное изображение обновленного Porsche Macan

На 25 июля текущего года назначено официальное представление обновленного Porsche Macan. В преддверии мероприятия в сеть попало последнее тизерное изображение данной модели.

Презентация новинки пройдет в Шанхае, так как именно в Китае зафиксирована высокая востребованность Porsche Macan. В 2014 года китайские дилеры сбыли 350 000 экземпляров, что составило долю в 30% от совокупного объема.

Ранее в сети публиковали шпионские фото рестайлингового Porsche Macan. При их просмотре можно увидеть, что новинка обзавелась новой передней и задней оптикой и пересмотренными бамперами. Салон характеризуется новым мультимедийным центром с внушительным сенсорным экраном.

По словам экспертов, подкапотное пространство обновленного Porsche Macan займет бензиновый 2,9-литровый 434-сильный мотор. Силовые параметры новинки вероятно сохранятся, но их могут немного доработать.