Стало известно, как может выглядеть Audi Q9

Недавно Audi презентовала свой последний кроссовер Q8. И уже начали работу над следующей моделью.

Независимые дизайнеры уже не могут дождаться, когда же компания решит показать, и поэтому решили представить снимки, на которых, по их мнению, изображен внедорожник Audi Q9. Он будет роскошным, дорогим и большим. Он будет конкурировать с Range Rover, Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Audi Q8, который вышел совсем недавно, уже стал настоящей сенсацией. Он немного больше своего предшественника и является первым внедорожником, в дизайне которого использовались новейшие концептуальные идеи. Он составляет достойную конкуренцию BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

В настоящее время абсолютно все автокомпании прикладывают все усилия, чтобы разнообразить свой модельный ряд. А учитывая то, что в настоящее время именно кроссоверы обретают всю большую популярность, на их разработку уделяют больше всего внимания. Этим же занимается и Audi. Когда выйдет Audi Q9 не известно. Компания не дает никаких комментариев по поводу этого автомобиля. Специалисты предполагают, что презентацию новинки не стоит ожидать ранее 2020 года.