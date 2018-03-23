Ford вложит в разработку автономных машин 4 миллиарда долларов

Американская компания Ford намеревается вложить до четырех миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет в развитие автономного транспорта. Для этого будет создано специальное предприятие.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что американская автомобилестроительная компания Ford намеревается производить разработку беспилотного автомобильного транспорта в отдельном предприятии компании. Ожидается, что этот проект будет стоить до четырех миллиардов долларов, как заявили официальные представители компании Ford.

Как сообщается, Ford Motor Company объявила о создании новой организации под названием Ford Autonomous Vehicles, которая должна будет вывести развитие бизнеса автономных транспортных средств на новый уровень с целью капитализации за счет рыночных возможностей. Новое предприятие будет находиться в Детройте, а также возьмёт под контроль некоторую долю в Argo AI, которая уже принадлежит компании «Форд».

Отметим, что по проекту предполагается вложить в развитие автономных транспортных средств около четырех миллиардов американских долларов в течение ближайших пяти лет, в том числе один миллиард - в Argo AI.

Напомним, что вчера официальные представители компании заявили о переносе международного автосалона в Детройте, который каждый год проводится в январе, на летнее время. Также будет полностью изменен формат проведения мероприятия, поскольку его местонахождение перенесется на открытое пространство, а длительность сократится до одной недели.

Компания Ford была создана Генри Фордом 115 лет назад и считается первой в своем роде, поскольку начала применять классический автосборочный конвейер.

Интересно, что первые российские автомобили, созданные на советском заводе в Нижнем Новгороде в конце двадцатых годов прошлого века, были точными лицензионными копиями машин Ford.