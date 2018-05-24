Японцы трудятся над новым Honda WR-V

Японские разработчики из Honda принялись создавать новую генерацию своей 5-дверной модели Honda WR-V. Отмечается, что новинку могут сделать кроссовером.

Приподнятый Honda WR-V вседорожным обвесом дебютировал в 2016 году и позиционировалась компанией как представитель SUV-сегмента. Новый Honda WR-V построили на архитектуре Jazz. Новый Honda WR-V предназначен для рынков развивающихся стран, а сборка новинка налажена в Бразилии и Индии. На авторынок машина вышла еще в 2017 году, но согласно инсайдерской информации, японские машиностроители решили разработать второе поколение авто.

Новый Honda WR-V может быть представлен в конце 2019-начале 2020 года. Вероятно, в основу новинки ляжет новая платформа, ставшая базой для седана Honda Amaze. В индии для авто, имеющих длину в 4 метра предусмотрены льготы, а поэтому, новинка может быть не меньше данной длины. Интересно, что авто больше похоже на кроссовер и может обзавестись 1,5-литровым 119-сильным мотором семейства i-VITEC.

В настоящее время Honda WR-V предлагается на индийском авторынке с 1,2-литровым бензиновым и 1,5-литровыми дизельным агрегатами с отдачей 90 и 100 лошадиных сил. Моторы приводятся в действие 5-ступенчатой МКПП и 6-диапазонной «механикой» с системой переднего привода.