Компания из ОАЭ построила "убийцу" Porsche и Ferrari

Автомобилестроительная компания из ОАЭ W Motors разработала автомобиль, который сможет побороться за клиентов с суперкарами Ferrari 488 Spyder и Porsche 911 GT3. Такой информацией поделился глава правления автопроизводителя Ральф Деббас.

Отмечается, что пока автомобиль не имеет названия. Новинка расположилась ниже производительного Fenyr Supersport, который обзавелся 7-литровым оппозитным турбомотором с отдачей в 811 лошадиных сил. До первой «сотни» машина разгоняется за 2,7 секунды и обойдется в 1 000 000 фунтов стерлингов.

Разработчики выпустят и более бюджетную модель, оснащенную 650-сильным агрегатом. За это авто придется отдать 200 000 фунтов стерлингов. В 2020 году W Motors выпустит «заряженный» кроссовер, который по материалам должен будет «переплюнуть» итальянский Lamborghini Urus. Кузов новинки выполнят из карбона.

Первым автомобилем W Motors является Lykan Hypersport, подкапотное пространство которого занимает 791-сильный мотор. До первой «сотни» суперкар берет разгон за 2,8 секунды при предельной скорости в 395 км/ч.