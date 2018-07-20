BMW готовит новый кроссовер X4 M

Баварский премиальный бренд BMW готовит к дебюту свой новый «заряженный» кроссовер BMW X4 M. Недавно на американском автозаводе марки в Спартанберге сделали снимки новинки.

Однако, более детальную информацию о кроссовере на фотографиях узнать невозможно. Если повнимательнее присмотреться, то можно увидеть небольшой спойлер, гигантские колесные диски, задний бампер с диффузором и четырехствольную выхлопную систему.

Отделку салона инженеры позаимствовали от BMW X4 M40i. Интерьер получил спортивные сиденья, карбоновые акценты и обшивку алькантарой.

По всей видимости, подкапотное пространство нового BMW X4 M будет занимать 450-сильный мотор, взятый от купе BMW M4. До первой «сотни» автомобиль сможет разгоняться меньше, чем за 4,0 секунды. Премьера новинки намечена на конец нынешнего года, а в продаже новый BMW X4 M появится в 2019 году.