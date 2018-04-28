Завод Ford Sollers во Всеволожске продлевает каникулы

Завод Ford Sollers, расположенный в Ленинградской области, а именно в городе Всеволожск, решил продлить свои летние каникулы. Такие меры вызваны снижением продаж.

Напомним, что этот завод ушел в запланированный отпуск с 9 июля, который должен был продлиться до 30 июля. Однако из-за сложившейся ситуации сотрудники будут сидеть дома вплоть до 20 августа. То есть к основному сроку добавили еще три недели простоя.

Однако сотрудникам завода не стоит переживать. Компания будет выплачивать им заработную плану в размере 2/3 от их основного заработка, так как простой происходит по вине работодателя.

Также свой летний отпуск продлили заводы Hyundai и Nissan.