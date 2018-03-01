Создатель Angry Birds стал первым покупателем 3-колесного эстонского электрокара

В Эстонии местный автомобильный бренд Nobe Cars выпустил свой первый электрический автомобиль. Пока изготовили всего один экземпляр, который уже обзавелся владельцем в лице создателя Angry Birds.

Питер Вестербака – создатель Angry Birds – теперь является и консультантом Nobe Cars по маркетингу. Благодаря тому, что именно он стал владельцем электрокара, компания надеется привлечь внимание покупателей и журналистов к своей продукции.

Nobe Cars в ближайшее время собирается провести презентацию своей новинки. Также ей необходимо найти инвесторов, с помощью которых она сможет наладить серийное производство электрокаров. Предполагаются, что в 2020 году они пойдут в массовую продажу.

Основатель Nobe Cars Роман Мульяр считает, что их новый электрокар поможет компании выйти на один уровень с мировыми брендами. Этот электрокар весьма необычен. Ездит он на трех колесах, дизайн выполнен в ретро стиле. В автомобиле может поместиться три человека . При полном заряде аккумулятора автомобиль проезжает до 270 километров, а разгоняться он может до 110 км/ч.