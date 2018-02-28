В России для Citroen SpaceTourer и Jumpy действуют специальные условия для лизинга

В рамках сотрудничества компании «Европлан» и российских представителей Citroen в России стартовала программа покупки коммерческих авто в лизинг. В результате для моделей SpaceTourer и Jumpy действуют специальные условия.

Компания «Европлан» предлагает услуги автолизинга. В рамках сотрудничества с Citroen в России пассажирский микроавтобус на восемь человек SpaceTourer и фургон Jumpy перелагают в лизинг на специальных условиях.

Особые условия автолизинга для коммерческих авто Citroen будут действовать по всей РФ до 31 октября текущего года. В результате Citroen SpaceTourer стоимостью от 1 999 900 рублей доступен в долгосрочную аренду на 60 месяцев с месячным платежом в 24 370 рублей с последующим правом выкупа. В результате клиенты смогут сэкономить до 299 985 рублей.

На покупку Citroen Jumpy с ценником от 1 499 900 рублей действует выгода в 224 985 рублей. Российские покупатели могут оформить лизинг на 60 месяцев с платой от 17 692 рублей в месяц.