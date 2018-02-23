Новые Mercedes-Benz GLE и CLS оснастят новыми фарами

Недавно на гоночной трассе провели тесты закамуфлированных прототипов новых Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS. Тестовые экземпляры данных автомобилей обзавелись пересмотренными фарами.

Сообщается, что дизайн оптики Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS отличается, и поэтому не стоит ждать повторения рисунка. Салон новинок оборудуют мультимедийным центром от MBUX и новым рулем, обладающим сенсорными кнопками. Кроме того, изменения произошли и на оформлении передней панели.

Новый Mercedes-Benz GLE построили на архитектуре MHA, которая легла в основу Mercedes-Benz E-Class. Новый Mercedes-Benz GLE появится на рынке к концу нынешнего года, рестайлинговый Mercedes-Benz GLS увидит свет в 2019 году. Точные даты дебютов новинок пока засекречены.

По мнению ряда автоэкспертов, создание обновленных версий названных моделей – это спасение для автомобилестроителя, так как в последнее время Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz CLS не пользуются спросом. Выпуск обновлений для данных машин может изменить ситуацию к лучшему.