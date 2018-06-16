Эксперты поделились советами, как приобретать автомобили с пробегом

В последнее время все больше автолюбителей приобретают автомобили на вторичных рынках. Но как же правильно выбрать подержанный автомобиль и не разочароваться в покупке. В этот раз автоэксперты опять пришли на помощь и дали несколько полезных советов.

На страницах портала Pokatim.ru сказано, что на покупку автомобиля не рекомендуется тратить всю собранную денежную сумму. А то, что останется после покупки можно будет использовать на непредвиденные расходы. Также, выбирая автомобиль, лучше смотреть не цену, а на желаемую модель. Так будет намного легче отсеять неподходящие варианты.

Если в объявлении о продаже присутствует слишком мало фото, на которых не показывают автомобиль с некоторых ракурсов, а также если в описании употребляются стандартные фразы и не сказано о каких-либо деталях конкретно, а лишь поверхностно, то такие автомобили лучше избегать. Здесь слишком высока вероятность, что продает авто перекупщик.

При телефонном разговоре с владельцем автомобиля нужно задавать все интересующие вопросы напрямую. При личной встречи необходимо сразу же попросить посмотреть документы. Если владелец авто не хочет это сделать сразу, пытается как-то отсрочить этот момент, необходимо сразу же отказываться от этой сделки.

Чтобы проверить, какой у машины пробег, можно просто посмотреть на то, в каком состоянии находятся педали, руль и обшивка, так как над одометром могли и поработать. И последнее – лучше не поскупиться и перед покупкой проверить автомобиль в автосервисе, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем.