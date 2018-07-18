В случае военных действий у россиян отберут легковые автомобили

В Министерстве обороны подготавливают новые поправки к закону по поводу изъятия транспортных средств россиян в случае военных действий. Теперь забрать машину могут, если в ней находится не более восьми пассажирских мест.

Предпочтения отдают российским внедорожникам, так как с отечественной техникой легче работать военным служащим. В случае необходимости на временное пользование могут сгодиться и зарубежные автомобили, однако, легковые машины вроде Merсedes скорее всего трогать не будут. Автомобили могут изъять только, если в Российской Федерации введут военное положение, то есть, если на страну нападёт другое государство. В Министерстве обороны поспешили успокоить автовладельцев, их транспортные средства не будут отправлять под пули, к тому же машины заберут не навсегда. После того как со складов доставят резервные автомобили, изъятый транспорт вернётся к хозяевам, также водителям выплатят денежные компенсации, их размер зависит от срока эксплуатации. Однако автомобилистом, чей транспорт включён в перечень мобилизаций придётся встать на учёт, где для каждой единицы техники заведут специальный документ. Благодаря нововведению сотрудники министерства смогут оперативно узнать о пригодности транспорта.