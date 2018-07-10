Venucia T60 поможет повысить продажи Nissan и Donfeng в Китае

Совместное предприятие автокомпаний Nissan и Donfeng искали автомобиль, который смог бы им помочь поднять их продажи в Китае. В этот раз таим автомобилем стал T60под брендом Venucia.

Так, уже к концу текущего года новинка появится на рынках Поднебесной. Предшественником T60 стала «семидесятка», которая построена на основе первого Qashqai. Nissan потеряла возможность переделывать автомобили под себя после выпуска Т90. Но это ей не помешало заимствовать их платформы. Так, например, для Т60 уже предполагают два варианта базы: это CMF от Qashqai или Nissan V-Platform. Последнюю активно используют на автомобилях Kicks. Но все же, скорее всего, Т60 обзаведется первой версией

У Venucia T70 есть варианты с тремя разными двигателями. Это 121-сильный мотор на 1,6 литр, 2,0-литровый на 144 лошадиные силы, а также 1,4-литровый турбомотор на 140 лошадиных сил. Последний вариант устанавливают и на Т90. А Т60 уже получит не очень сильный двигатель – всего на 126 лошадиных сил. Эксперты предполагают, что стоить новинка будет около 926 тысяч рублей.