Премиальные авто уходят на вторичный рынок быстрее, чем бюджетные

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» после изучения российского авторынка за минувший год пришли к выводу, что новая машина в среднем остаётся у своего владельца до перепродажи 57 месяцев. Однако дорогостоящие модели премиум-сегмента быстрее отправляются на вторичный авторынок.

Автомобили массовых брендов остаются во владении первого покупателя 58 месяцев, а премиальных – 46 месяцев. В премиум-классе есть и «долгожители», к примеру, шведские Volvo перепродают примерно после 59 месяцев эксплуатации. Чаще всего владельцы сменяются у машин Jaguar через 39 месяцев после приобретения в салоне.

Что касается масс-маркета, машинами Citroen в среднем владеют по 59 месяцев. Mazda остаётся в гараже первого хозяина около 60 месяцев, а LADA – 62 месяца. Дольше всего со своими автомобилями не желают расставаться обладатели Suzuki. Они отправляются на перепродажу после 69 месяцев владения.

Довольно скоро автолюбители стараются избавиться от машин марок KIA и Geely – по 49 месяцев. Анти-рекордсменом оказался китайский Lifan с показателем в 47 месяцев.