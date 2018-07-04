Семиместный кроссовер Seat Terraco представили на закрытом мероприятии

Компания Seat провела закрытую презентацию нового кроссовера Terraco, который представляет собой аналоги Skoda Kodiaq. Автомобили разделили платформу и оба будут предложены как с пятью, так и с семью местами.

Испанская марка собирается показать публике новый Seat Terraco 18 сентября, а пока в сети был размещён видеотизер новинки. Пока кроссовер не показывали без маскировки, но уже сейчас можно увидеть явные отличия от Skoda Kodiaq.

Скорее всего, Terraco предложат с 4-цилиндровыми бензиновыми турбомоторами TSI объёмом 1,4 и 2,0 л, а также с «турбодизелем» TDI. На выбор покупателям будут доступны переднеприводные и полноприводные версии модели.

Европейские дилеры начнут продавать новый кроссовер до конца нынешнего года, а до России автомобиль, скорее всего, не доберётся. Стоимость базового Seat Terraco в пересчёте составит порядка 1 350 000 рублей. Спрогнозировать ценник «топового» варианта сложнее, однако максимально оснащённый Kodiaq обойдётся примерно в 2 000 000 рублей.

Штатное оснащение новинки включает в себя подогрев передних кресел, климат-контроль на две зоны, четыре подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, отделанный кожей руль, цифровая приборная панель и многое другое.