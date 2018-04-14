Эксперты: 56% автовладельцев не пойдут к дилерам по окончанию гарантии

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» опросили свыше 6 000 автовладельцев об их предпочтениях о области обслуживания машин по завершению действия гарантии. Оказалось, что свыше половины респондентов не станут больше обращаться к официальным дилерам.

Из принявших в опросе участие 1 200 человек владеют автомобилям, на которые ещё не завершилась гарантия. Исследование показало, что целых 56% автовладельцев намерены прекратить обслуживать машины у «официалов». Часть из них (37,2%) собираются обращаться на независимые СТО. Ещё 10% будут заниматься ремонтом самостоятельно, а 9% обратятся к знакомому механику.

В качестве главной причины ухода от официальных дилеров большинство опрошенных (77%) назвали высокие цены на ремонт. Ещё 18% не удовлетворяет квалификация мастеров, а 3% подозревают, что дилеры пытаются их обмануть. По 2% автовладельцев в качестве причины указали то, что им далеко добираться до сервиса, а также возможность самостоятельно ремонтировать авто.

Остальные 44% респондентов удерживают в официальных сервисах три главные причины: наличие истории проведённых работ (62%), гарантия на выполненные услуги (58%), а также доверие к «официалам» (52%). Официальное оформление и качественное проведение работ отметили 47 и 39% опрошенных соответственно.