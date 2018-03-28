Представлен ТОП-5 легендарных моделей BMW

Компания BMW всю свою история славилась качественными автомобилями, идущими в ногу со временем и, даже опережающими его. Эксперты решили составить рейтинг с моделями баварского бренда, которые по праву можно считать легендарными.

На первом месте ТОП-5 расположился BMW Е36 М3, представленный в 1992году. Машина обзавелась шестицилиндровым мотором производительностью 282 л.с. Изначально он был доступен для купе, однако через два года баварцы вывели на рынок версии модели в форматах седана и кабриолета. Е36 М3 стала первой «праворульной» машиной марки.

Вторую строчку рейтинга занял кроссовер BMW X5. Машина дебютировала в 1999 году в Детройте, а в начале «нулевых» уже активно продавалась, так как имела привлекательную внешность и способности внедорожника.

На третьем месте в ТОП-5 расположилось купе BMW i8, ставшее первым гибридом баварского бренда. Машина получила силовую установку, состоящую из бензинового турбодвигателя 1.5 В38К15Т0 отдачей 231 и двух электромоторов.

Четвертое место занял BMW Е38. Представленный в 1994 году представительский седан пришел на смену второму поколению седьмой серии Е32. Е38 стал первым премиальным седаном бренда, получившим дизельный мотор.

Замыкает пятерку BMW Х6, который стал первооткрывателем формата кросс-купе. Машина популярна во всем мире независимо от версии. Она позиционируется баварцами как Sports Activity Coupу (SAC).