В России прогнозируют замедление роста LCV-сегмента

Эксперты, опираясь на нынешнюю ситуацию на рынке России, полагают, что в нынешнем году нет предпосылок для стремительного роста продаж легкого коммерческого транспорта.

Глава компании «Группа ГАЗ» (лидирует на рынке LCV в России) Вадим Сорокин заявил, что обсуждаемый сегмент может в нынешнем году замедлиться, и по итогам года покажет «плюс» в 5-6%. По словам топ-менеджера, специалисты не видят предпосылок для динамичного роста спроса на LCV, так как в РФ имеют место сдерживающие его факторы, такие как ограниченные инвестиционные возможности потребителя, невыгодные кредиты и отсутствие активности в основных нишах, использующих легкий коммерческий транспорт.

Напомним, самые высокие продажи на рынке LCV в России сейчас отмечаются у «Группы ГАЗ». АЕБ сообщила, что за январь-июнь текущего года производитель реализовал 27,1 тысячи автомобилей с «плюсом» в 8%. При этом доля компании в обсуждаемом сегменте снизилась с 3,5 до 3,2%.

Ford Sollers более оптимистично смотрит на рост LCV-сегмента в России. В СП считают, что по итогам нынешнего года продажи легкого коммерческого транспорта в РФ покажут положительную динамику в 10-15%.

Специалисты компании «Планета Авто» (продает в Челябинске автомобили УАЗ), считают, что «Группа ГАЗ» озвучила свой заниженный прогноз на фоне динамично продающегося Ford Transit. Эта машина активно продается в РФ, и эксперты считают, что по итогам года она покажет «плюс» в 30-40%.