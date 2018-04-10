Воронежцев взбесила хамская парковка «инвалида» на Chevrolet Camaro

Жители Воронежа обсуждают парковку американского спорткара на месте, предназначенном для транспорта инвалидов. Горожане осуждают автомобилиста, однако никто не захотел разобраться в причине поступка водителя.

Накануне в социальных сетях появилась фотография одного из жителей Воронежа, на которой запечатлен желтый Chevrolet Camaro с черными полосами, запечатленный возле ТРЦ «Град». Автомобиль с липецкими номерами привлек внимание горожанина тем, что был припаркован на месте для инвалидов.

Пользователи соцсетей резко-негативно отозвались о парковке спорткара Chevrolet Camaro. Общественность назвала водителя автомобиля «инвалидом на всю голову». При этом никто не соизволил разобраться, почему владелец машины так поступил. Вполне возможно, спорткар было негде поставить. Кроме того, автомобилист мог ненадолго оставить машину.

К слову, воронежец запечатлел спорткар Chevrolet Camaro пятой генерации. Спрос на машину на внутреннем рынке достаточно велик, и по итогам 2015 года модель разошлась по США тиражом в полмиллиона экземпляров. Автомобиль доступен в России за 2-3 млн рублей.