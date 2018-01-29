Гибридный седан BMW 7-Series получит 390-сильный двигатель

Немецкая компания BMW намерена выпустить новую гибридную модификацию 7-Series. Такой автомобиль получил индекс 745е.

Новинку оснастят более мощным бензиновым турбированным мотором и электродвигателем. Суммарная отдача гибридной установки составит 390 лошадиных сил. Благодаря применению нового аккумулятора улучшится не только запас хода, но и топливная эффективность автомобиля.

Отметим, актуальный седан BMW 7-Series может проехать только на электротяге без подзарядки до 40 км. Кроме того, модель получит возможность пополнять запас батарей от беспроводной зарядной станции. В салоне автомобиля найдёт место виртуальная приборная панель Live Cockpit.

По мнению экспертов, седан с традиционными ДВС представят уже осенью, а к следующему году должна появиться версия 745е с гибридной установкой. Однако данная информация пока не получила официального подтверждения или опровержения.