В России появится китайский «убийца» LADA X-Ray - FAW D60

Кроссовер FAW D60 получил обновленное Одобрение типа транспортного средства в России. Накануне стало известно, когда паркетник выйдет на рынок РФ. Новинка может стать главным «врагом» отечественной модели LADA X-Ray.

Модель FAW D60 сертифицировали в России еще два года назад, но продажи кроссовера в стране так и не начались. Автомобиль успел обновиться, и есть вероятность, что именно рестайлинговый паркетник будет продаваться в РФ.

Накануне стало известно, что в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства для FAW D60. Судя по данным документа, автомобиль удлинился на 60 мм до 4230 мм, и «вырос» на 11 мм до 1636 мм. Эксперты уже окрестили кроссовер FAW D60 «убийцей» отечественного высокого хэтчбека LADA X-Ray. Судя по ОТТС, китайский паркетник будет оснащаться бензиновой «четверкой» 1.5 отдачей 106 л.с./141 Нм. Когда китайцы впервые заговорили о российских продажах модели, ожидалось, что она будет предлагаться в РФ с 99-сильным агрегатом с пиковым крутящим моментом в 135 Нм.

Обновленный FAW D60 оснащен дисковыми тормозами на всех колесах, в то время, как предыдущая версия модели имела задние барабанные тормоза. Рестайлинговый паркетник получил систему курсовой устойчивости и ЭРА-ГЛОНАСС. Продажи модели FAW D60 начнутся в России в будущем сентябре. О рублевом прайсе на кросс пока речь не идет. Возможно, со временем, выпуск паркетника наладят на калининградском заводе «Автотор».