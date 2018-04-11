Kia рассекретила в сети интерьер нового кроссовера Kia KX1

Копания рассекретила интерьер своего нового компактного кроссовера Kia KX1. В продажу он поступит уже через месяц.

Об экстерьере новинки стало известно еще пару недель назад. Этот автомобиль адаптировали специально для Китая в модификации Kia Stonic.

От прототипа Kia KX1 будет отличать салон, так как он получит новое оформление панели приборов, новую систему климат-контроля, а на рулевом колесе уже не будет горизонтально расположенной планки.

Кроме того, кроссовер получит обновленные бамперы и оригинальную оптику. Размеры останутся точно такими же, как у Kia Stonic.

Под капотом Kia KX1 расположен 1,4-литровый бензиновый двигатель. Его мощность составляет 95 лошадиных сил. Предлагаются варианты с 6-ступенчатой механикой или 6-диапазнный автомат. В данной версии полного привода нет.

Предположительно, стоить этот автомобиль будет от 936 тысяч до 1 миллиона 403 тысяч рублей.