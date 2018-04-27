Известна дата запуска продаж седана Honda Inspire нового поколения

Автокомпания Honda сообщила приблизительную дату запуска продаж своего автомобиля Inspire в новом поколении. Впервые он был представлен на автосалоне в столице Поднебесной еще весной текущего года.

Седан Honda Inspire построен на основе Honda Accord нового поколения. Напомним, что автомобили Honda Inspire в Японии выпускались в период с 1989 по 2012 гг. А уже в октябре их увидит и китайский авторынок. Honda Accord в десятом поколении уже продают в Китае.

Что же касается новой версии Honda Inspire, то она получит новую радиаторную решетку, ей немного изменят бамперы, а также поработают с задней оптикой. Производить седан будут на заводе, являющимся совместным предприятием Dongfeng и Honda. Ездить он будет на 1,5-литровом турбированном двигателе, мощность его составляет 194 лошадиные силы.