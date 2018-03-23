Эксперты назвали ТОП-5 самых экономичных автомобилей 2018 года

Сегодня автопроизводители стремятся выпускать как можно более экономичные модели. Изучив автомобильный рынок, эксперты определили пять самых эффективных машин 2018 года.

Открывает рейтинг Toyota Yaris iA, построенная на базе Mazda2. При ценнике в 16 000 долларов эта модель может предложить широкую гамму систем активной безопасности, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым дисплеем. Версия с 1,5-литровым двигателем расходует при езде по городу 7,8 л на 100 км, а по трассе – 6,0 л.

Второе место досталось Hyundai Elentra Eco стоимостью 20 000 долларов. Модель получила под капот 1,4-литровый 128-сильный мотор. Расход топлива в городе составляет 7,4 л на каждую «сотню», а по шоссе – 5,9 л.

На третьей строчке разместилась Honda Fit, предлагаемая за 16 500 долларов. Автомобиль приводится в движение 4-цилиндровым 1,5-литровым агрегатом. Хэтчбеку нужно на каждые 100 км пути около 5,0 л в смешанном цикле.

За 26 000 долларов можно приобрести Toyota Camry с 2,5-литровым мотором в сочетании с 8-скоростным «автоматом». Расход бензина для седана равен 8,3 л в смешанном цикле.

Замыкает ТОП-5 Mitsubishi Mirage за 15 000 долларов. Модификация с 1,2-литровым 3-цилиндровым двигателем мощностью 78 «лошадок» тратит на 100 км в среднем 4,2 л бензина.