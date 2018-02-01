2/3 модельного ряда Honda к 2030 году будут электрифицированы

Представители компании Honda сообщили, что к 2030 году две трети модельного ряда производителя будут электрифицированы. Японский бренд уже начал воплощать в жизнь план развития.

Согласно новому плану развития Honda к 2030 году две третьих автомобилей компании получит электрический силовой агрегат. Для достижения поставленных целей японский бренд начал сотрудничать с General Motors (GM). Согласно договору автопрозводители будут разрабатывать и выпускать аккумуляторы нового поколения.

План электрификации модельного ряда Honda начался с Clarity PHEV. Японский гибрид уже поступил в продажу и оснащен инновационным двигателем, который способен работать в трех режимах: EV – электрокар, Hybrid Drive – гибрид и Engine Drive+ – топливная силовая установка.

В соответствии с ситуацией на дороге и зарядом батареи владелец Honda Clarity PHEV может достичь максимальной эффективности поездки. Мотор позволяет легко переключаться между режимами. Кроме того, аккумулятора хватит до 114,6 км хода в режиме электромобиля.