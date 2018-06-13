Audi впервые показал на видеотизере новый кроссовер Q3 2019

Всего через несколько дней, 25 июля, дебютирует новый Audi Q3, а пока компания подогревает интерес тизером. Отметим, что речь идёт об онлайн-премьере, тогда как публичный дебют пройдёт в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

Представители Audi опубликовали видеотизер с новым кроссовером Q3, причём в ближайшем будущем ожидаются ещё ролики и снимки, демонстрирующие новые детали. Наконец, в будущую среду можно будет рассмотреть товарный автомобиль без камуфляжа.

Судя по свежему тизеру, кроссовер обзаведётся радиаторной решёткой в фирменной стилистике марки, светодиодными дневными ходовыми огнями оригинальной формы и головными фарами с адаптивными опциями. Также на сегодня известно, что модель оснастят электронной приборной панелью с 12-дюймовым экраном.

Другие подробности о грядущей новинке пока остаются секретом, но предположительно в основу автомобиля ляжет платформа MQB. Если это действительно произойдёт, то модель прибавит в габаритах и сбросит несколько килограммов.

Ожидается, что в моторную гамму Audi Q3 2019 войдут 1,5-литровые бензиновые и 2,0-литровые дизельные агрегаты. Скорее всего, кроссовер предложат в плагин-гибридной версии, у которой запас хода только на электротяге составит до 50 км.

В РФ новинка появится не раньше конца 2019 года. Напомним, актуальный Audi Q3 предлагается по цене от 2 130 000 рублей.