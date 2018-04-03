Южнокорейский автопроизводитель Hyundai сообщил предварительную цену на Solaris 2018 года. Поскольку в прошлом году конструкция модели была изменена, в этом году авто получило лишь косметически модификации.

Hyundai Solaris 2018 года оснащен двумя силовыми установками: объемом 1.4 литра с отдачей в 100 «лошадей» и 1.6 литра с отдаче в 136 «лошадей». Обновленная модель предлагается в нескольких цветах.

Среди обновлений числятся диски колес на 16 дюймов. Опционально можно установиться климат-контроль, подушки безопасности, инновационный комплекс мультимедиа, которым можно контролировать с помощью кнопок на руле.

Седан Hyundai Solaris 2018 модельного года будет доступен в России по цене 673 000 рублей, версия модели в кузове хэтчбэк подорожает на 50 000 рублей. Стоит отметить, что это лишь предварительная стоимость новинки, поэтому в дальнейшем цена может измениться.