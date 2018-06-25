Опубликован ТОП-5 авто, внесших наибольший вклад в развитие автомобилестроения

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Автоэксперты рассказали о пяти машинах, сыгравших наиболее значимую роль в истории автомобилестроения. Первое место досталось легендарному Benz Patent-Motorwagen.

Открывает ТОП-5 Benz Patent-Motorwagen, ставший первым в мире автомобилем с ДВС. Первый бензиновый мотор разработал Голиб Даймлер в 1883 году, а через два года Карл Бенц построил автомобиль с таким двигателем.

На второй строчке расположился Volkswagen Golf, в честь которого был назван целый класс машин. Эта модель стала самой коммерчески успешной для Volkswagen, её производство началось в 1974 году.

На третьей позиции разместилась Tesla Roadster. Хотя первый электрокар появился даже раньше, чем авто с ДВС – в 1841 году, только с появлением первой модели американского производителя Tesla экологически чистый транспорт получил широкое распространение.

Mazda RX-3 стала первым автомобилем, на который установили роторный двигатель. Это произошло в 1972 году. Кроме того, данный мотор впервые оснастили водяным охлаждением, объединённым с охлаждением масла. При относительно малом объёме данный агрегат обладал внушительной производительностью.

Пятое место заполучил Willys MB, созданный маркой Jeep. Именно эта машина положила начало выпуску компактных «четырёхдверок» сегмента SUV.

Поделиться новостью:
Автор -
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ