Опубликован ТОП-5 авто, внесших наибольший вклад в развитие автомобилестроения

Автоэксперты рассказали о пяти машинах, сыгравших наиболее значимую роль в истории автомобилестроения. Первое место досталось легендарному Benz Patent-Motorwagen.

Открывает ТОП-5 Benz Patent-Motorwagen, ставший первым в мире автомобилем с ДВС. Первый бензиновый мотор разработал Голиб Даймлер в 1883 году, а через два года Карл Бенц построил автомобиль с таким двигателем.

На второй строчке расположился Volkswagen Golf, в честь которого был назван целый класс машин. Эта модель стала самой коммерчески успешной для Volkswagen, её производство началось в 1974 году.

На третьей позиции разместилась Tesla Roadster. Хотя первый электрокар появился даже раньше, чем авто с ДВС – в 1841 году, только с появлением первой модели американского производителя Tesla экологически чистый транспорт получил широкое распространение.

Mazda RX-3 стала первым автомобилем, на который установили роторный двигатель. Это произошло в 1972 году. Кроме того, данный мотор впервые оснастили водяным охлаждением, объединённым с охлаждением масла. При относительно малом объёме данный агрегат обладал внушительной производительностью.

Пятое место заполучил Willys MB, созданный маркой Jeep. Именно эта машина положила начало выпуску компактных «четырёхдверок» сегмента SUV.