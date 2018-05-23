О плюсах и минусах LADA Priora рассказали ее владельцы

Автоэксперты, опросив владельцев LADA Priora, решили выделить положительные и отрицательные качества автомобиля. Такой интерес к Priora вызван тем, что ее LADA решила снять с производства.

В свое время LADA Priora была очень популярна среди россиян. Однако со временем стали появляться все больше и больше новых моделей, которые и сумели вытеснить Priora. К таким автомобилям относятся, например, Lada Vesta и Lada XRay. Именно это и послужило толчком к отмене выпуска «Приоры».

Итак, владельцы LADA Priora сообщили, что у этого автомобиля достаточно привлекательный дизайн, он достаточно прост в использовании, не вызывает затруднений при ремонте, мотор имеет высокую мощность, да еще и цена доступная.

А из минусов автолюбители выделили низкое качество покраски кузова, не очень хорошую сборку автомобиля, плохую шумоизоляцию, а также неудовлетворительную работу трансмиссии и подвески.

Чтобы выделить все эти плюсы и минусы, эксперты проанализировали отзывы пользователей LADA Priora за период с 2009 по 2018 гг. Также было опрошено около 400 владельцев автомобиля.