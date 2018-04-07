Aston Martin DBX собираются построить на новой платформе

Британская автокомпания Aston Martin собирается представить свой первый кроссовер. Построен он будет на новой платформе, которая является уникальной разработкой компании.

Мэтт Беккер – главный инженер компании – сообщил об этом в Гудвуде, когда там проходил Фестиваль скорости. Этот автомобиль объединит в себе все достижения компании, который были получены в ходе многолетней работы.

Как рассказал Беккер, на кроссовер будет установлено DBX, которое содержит активную систему защиты и пневматические пружины. Подобные системы уже используют Bentley Bentayga и Porsche Cayenne.

Под капотом, вероятнее всего, расположится электродвигатель и мотор,работающий на дизеле, мощность которого составляет 503 лошадиные силы. В сумме эти два двигателя будут выдавать примерно 700 лошадиных сил. Предположительно, Aston Martin представит свою новинку в конце 2019 года.