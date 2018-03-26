Самый популярный в Поднебесной автомобиль подвергся рестайлингу

Китайский минивэн построили инженерами GM, SAIC и Wuling и имеет в Поднебесной наибольшую востребованность в своем классе. Недавно фотошпионы запечатлели обновленную версию хита.

Минивэн Wulling Hongguang считается самым популярным однообъемником в КНР. За год его продажи достигают уровня 500 000 – 600 000 единиц. Рестайлинговый минивэн снабдили буквой «S» в названии, квадратным оформлением кузова, новой оптикой головного света, пересмотренными бамперами, иным дизайном светодиодных фар и линий остекления.

Размеры новинки составляют 4420X1685X1755, а длина колесной базы достигла отметки в 2720 миллиметров. Минивэн обзавелся салоном, в который может вместиться 5, 7 и 8 человек.

Под капотом обновленного Wulling Hongguang разместились атмосферные двигатели объемом 1,2 и 1,5 литра с отдачей в 82 и 105 «лошадок». Агрегаты приводятся в действие 5-ступенчатой МКПП. Китайские продажи рестайлингового минивэна начнутся осенью нынешнего года.