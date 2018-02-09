Geely создает новую архитектуру BMA

В пресс-центре китайской машиностроительной компании Geely объявили о разработке новой архитектуры BMA, которая выйдет на рынок к концу 2018 года. Впервые на таком шасси построят Geely SX11, которая позже может сменить название.

Размеры нового Geely SX11, в основу которого ляжет шасси BMA, составят 4330X1800X1609 мм, а величина колесной базы достигнет 2 600 миллиметров. Платформа BMA является собственным творением инженером Geely в отличие от компактной платформы CMA.

Отмечается, что архитектура предназначена для автомобилей, относимых к B-классу, но и может стать базой для маленьких машин длиной четыре метра. Первым на таком шасси разработают Geely SX11, дебют которого намечен на ближайшее время.

Недавно в сеть утекли первые фото Geely SX11. Подкапотное пространство модели занимает 1,5-литровый 180-сильный турбированный агрегат, работающий в тандеме с 5-ступенчатой «механикой». BMA обзавелась системой Multi-Power, которая позволит внедрять моторы объемом 1,0 л, 1,4 л, 1,5 л и гибридные установки. Платформа станет основой для кроссоверов, хэтчбеков, седанов, универсалов и минивэнов.