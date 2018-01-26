Воронежский автомобилист снял на видео, как обманывают на АЗС

Воронежский автолюбитель рассказал о том, как обманывают на местных АЗС. Свои слова он может подтвердить заснятым видео, на котором можно увидеть колонку автозаправки, свидетельствующую, что в бак автомобиля влили 55 литров АИ-92.

Следом за этим воронежец представил свой Renault Logan, который оснащен 50-литровым топливным баком. Интересно, что водитель получил 5 литров топлива в запас.

Пользователи сети по-разному отреагировали на видеоролик. Для того, чтобы не допустить обмана, рекомендуется заливать в бак горючее не до полного, а до определенного уровня. На сколько литров рассчитан бак, столько и нужно заливать.

Однако ряд пользователей начали сомневаться в достоверности информации, представленной в ролике. Воронежцев смутила закрытая крышка бака и показания на табло без сотых. По мнению сомневающихся горожан, вполне вероятно, что кто-то другой влил в бак 55 литров. Еще одним аргументом, подтверждающим сомнительность видео горожане назвали отсутствие самого процесса заправки именно Renault Logan, а не другой какой-то машины.