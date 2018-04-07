В России продали первый внедорожник Volkswagen Touareg нового поколения

Дилерский центр Volkswagen «Германика» в Химках реализовал первый внедорожник нового поколения Touareg в России. Покупателем стал владелец трех внедорожников Touareg – Александр Фирсов.

Александр Фирсов сообщил, что обладает представителями каждого поколения Volkswagen Touareg. Все четыре авто были с дизельными моторами, больше всего владельца первого кроссовера нового поколения привлекает в модели сочетание комфорта и управляемости.

Мужчина поделился:

«Когда увидел новый Touareg, посмотрел салон, первая мысль была, что это почти самолет, по ощущениям. Новинка радует отличными системами-асистентами и сенсорными дисплеями».

Александр Фирсов приобрел новое поколение Volkswagen Touareg черного цвета в версии R-Line, которое оснащено дизельным двигателем объемом 3.0 литра с отдачей в 249 «лошадей». В качестве трансмиссии установлена 8АКПП и полный привод 4Motion. Авто получило расширенную гарантию на 4 года или 120 000 километров.

Уже в базе кроссовер оснащен автоматическим дальним светом, пневмоподвеской с регулировкой просвета и жёсткости, блокировкой дифференциала, системой Start/Stop, круиз-контролем, парктрониками, кондиционером. А в версии R-Line интерфейсом Innovision Cockpit, цифровой «приборкой», комплекс мультимедиа Discover Premium на 15 дюймов, тонировка задних стекол и стайлинг-пакет.