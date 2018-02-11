Эксперты составили ТОП-3 бюджетных авто, по которым скучают россияне

Несмотря на разнообразие бюджетных моделей в российских автосалонах, есть автомобили, которые пользовались огромным спросом, но ушли с авторынка. Эксперты составили ТОП-3 бюджетных моделей, по которым скучают в России.

Автоэксперты Pokatim.ru исследовали авторынок России и разработали рейтинг моделей, которые были очень популярным в стране, однако ушли с рынка. Возглавил ТОП-3 бюджетных моделей, по которым скучают россияне, Daewoo Matiz, который сняли с производства этим летом. До 2008 года хэтчбэк был самым дешевым авто в России благодаря цене в 185 000 рублей. GM-Uzbekistan убрали модель с рынка, поскольку линейка нуждается в обновлении, а хэтч морально устарел.

Второе место в рейтинге занял Hyundai ix35. Несмотря на то, что в России кроссовер появился только в 2010 году, три года назад продажи в стране остановили. Авто было вторым по популярности в России среди Hyundai и предлагалось за 1 199 900 рублей с двигателем объемом 2.0 литра производительностью в 136 «лошадей», также были доступны моторы с отдачей в 150 и 184 «лошади». Модель убрали с рынка, так как стартовали продажи Hyundai Tucson.

Замыкает ТОП-3 бюджетных авто, которые были популярны в России LADA Samara. Авто собирали с 1984 по 2014 год. «АвтоВАЗ» убрал модель и предложил новую LADA Granta. Несмотря на то, что производство авто остановлено, на вторичном рыке хэтчбэк остается популярным.