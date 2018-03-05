Специалисты Porsche работают над «Золотым проектом»

Немецкие машиностроители в рамках построят спорткар с кузовом классического Porsche 911, но с новым мотором. По сути, разработчики создадут совершенно новую модель, которая получит название Project Gold.

Пиар отделом Porsche анонсирован автомобиль Project Gold. Этот проект особенен тем, что машину изготовят в единственном экземпляре, и процесс ее создания будет освещаться в соцсетях. Общественности спорткар покажут 24 августа.

Немцы рассказали, что строят «машину, которой никогда не было». Компания Porsche в нынешнем году отмечает 70-летие марки, и Project Gold посвятят этой дате.

Разработчики рассказали, что за облик модели Project Gold отвечает кузов классического Porsche 911, но он подвергнется модернизации. Никаких технических подробностей новинки немцы не озвучивают, но есть данные, что автомобиль получит современный мотор.

О внешности автомобиля тоже пока рано говорить, даже учитывая то, что разработчики уже показали тизерное видео с Project Gold. Немцы пообещали показать 3 августа в соцсетях готовые элементы салона новинки. 10 августа интернет-пользователям продемонстрируют почти готовый кузов в процессе покраски, а 17 августа будут названые подробности мотора, коробки передач и подвески «Золотого проекта».

Уточним, что продажей уникального спорткара Project Gold займется аукцион RM Sotheby’s. Машину выставят на торги 27 октября в Porsche Experience Center в Атланте.