Представлен новый хэтчбек Hyundai i30 N Line

Южнокорейские машиностроители показали европейскую версию хэтчбека Hyundai i30 N Line. Производитель уверен в успехе модели в ЕС, так как в регионе ценятся автомобили с внешними доработками в стиле «заряженных» машин.

Хэтчбек Hyundai i30 N Line можно назвать псевдоспортивным автомобилем. Он динамичен внешне, однако под капотом достаточно скромен. Так или иначе, он напоминает действительно «горячий» i30 N, что должно понравиться европейцам.

Хэтчбек Hyundai i30 N Line очень похож на своего высокопроизводительного «собрата», но у него на бамперах нет красных полосок, на радиаторной решетке уменьшены ячейки, спойлер на багажной двери уменьшился, а вместе двух выхлопных патрубков, разнесенных по сторонам, установлена «двустволка», которая выглядит гораздо скромнее. Машина поставлена на 18-дюймовые колесные диски.

Салон Hyundai i30 N Line можно считать почти стандартным. Рулевое колесо получило более «пухлый» обод и оплетку перфорированной кожей, а педали машины украшены металлическими накладками. Опционально машину можно оснастить креслами с развитой боковой поддержкой.

Хэтчбек Hyundai i30 N Line получил перенастроенную подвеску, резину Michelin Pilot Sport 4, увеличенные тормозные диски и более чувствительный акселератор. Силовую линейку представляют турбированные 1.4 T-GDI (140 л.с.) и 1.6 CRDi (136 л.с.). Оба сочетаются с МКПП или 7-РКПП. Бензиновая версия модели разгоняется до «сотни» за 8,9 с. Дата начала продаж и ценник европейского Hyundai i30 N Line пока не называются.