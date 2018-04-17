В Китае стартовали продажи кроссовера Haima S5 нового поколения

В продажу поступил кроссовер нового поколения Haima S5, который официально представили в рамках автосалона в Пекине. В Китае модель предлагают по цене от 69 800 юаней или 652 000 рублей.

Новое поколение Haima S5 получило переработанные бамперы, новые светодиодные огни, массивную радиаторную решетку, а также инновационный дизайн задних фар. В интерьере кроссовера установили новое рулевое колесо и комплекс мультимедиа с сенсорным экраном, модифицированную переднюю панель, блок климат-контроля также был усовершенствован.

Под капотом новой генерации Haima S5 установлен двигатель объемом 1,2 литра отдачей в 148 «лошадей» или объемом 1,5 литра отдачей в 163 «лошади». В паре предложена МКПП на шесть скоростей или вариатор на семь. В списке оснащения появились система ABS, система помощи при экстренном торможении, система стабилизации, кондиционер на две зоны, шесть подушек безопасности, система кругового обзора и ряд других технологий.

В Китае новый Haima S5 доступен по цене от 69 800 юаней, что в переводе составляет 652 000 рублей. Максимальная комплектация обойдется в 109 800 юаней или 1 026 000 рублей.